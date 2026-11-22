Fenerbahçe
Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
, şampiyonluk şanslarının henüz bitmediğini söyledi. Kocaelispor
'un kazandığı penaltıdan önce Vedat'a faul olduğunu belirten Belözoğlu, "Bizim oyuncularımız biraz fazla iyi niyetli. Bazen o faulü almak için hakemi de etki altına almak gerekiyor" dedi. Rakibin attığı frikik golünü de değerlendiren 46 yaşındaki hoca, şöyle devam etti: "Oyuncular, kalecimiz ne isterse onu yapıyorlar.
Öncesinde de yapılan çalışmalar var. Kaleci belirleyici profil. Kötü görüntü veren bir gol oldu. Fenerbahçe'nin hiçbir ümidi kalmadı diyemem. Başarı ve başarısızlığının dış etkenler tarafından değerlendirilmemesi gerekir. Bizim çözmemiz gereken dışarısı değil. Bundan vazgeçmeliyiz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Oyuncular ne kadar sorumlu hissediyorlar? Birbirimizi tanıdıkça anlayacağız."