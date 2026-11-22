Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Alanyaspor'da yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya, pozisyonları sonuçlandıramadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivrikaya, "Ekip olarak yeni geldik. 1,5 yıldır birlikte aynı formasyonda oynayan takımda bazı değişiklikler yapmak istedik. Bu durumun zaman zaman artı olduğunu, zaman zaman da nasıl geliştirebileceğimizi gördük." diye konuştu.

Hafta içinde 8 oyuncularının milli takımlarda bulunduğunu hatırlatan Sivrikaya, şunları kaydetti:

"Onların geç dönüşü, birlikte olamayışımız oyuna yansıdı. Topa sahip olduğumuz anlarda özellikle oyun başlangıçlarında oyun kurmalarda bazı opsiyonlar vardı. Bunu zaman zaman yansıtabildik. Bazen 3-1-6 oyun kurulumu yaptık, bazen de 4-1'li. Pozisyonları sonuçlandırsak galibiyetle dönebilirdik. 1 puan da değerli olabilirdi, bazen bireysel hatalar olabiliyor. Maçın son dakikasında gol yememiz bizi üzdü. Oyunu geliştireceğimiz, bu oyunla daha iyi seviyelere gelebileceğimizi söyleyebilirim."

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