Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

Reis, ikinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını belirterek, "Çok zor bir maç oldu. İlk yarıda maçı bitirebilecek çok sayıda pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim. Maçın son anlarında 1-0'lık skoru korumak zorunda kaldık" dedi.



Rakiplerine saygısızlık yapmak istemediğini ancak kadro kalitesi bakımından daha iyi bir takım olduklarını ifade eden Reis, "Çok zor bir maç oldu. Saygısızlık yapmadan söylemek gerekirse rakibimizden kaliteli bir takımız ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyordu. İlk yarıda maçı bitirebilecek çok pozisyon bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim. Maçın son anlarında 1-0'lık skoru korumak zorunda kaldık. Konsantrasyon konusunda biraz sıkıntı yaşadık" diye konuştu.



Yoğun maç takvimi ve sakat oyuncular nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten Reis, "Trabzonspor gibi bir takımdaysanız elbette önemli oyuncularınız oluyor. Kısa süre içerisinde yoğun bir maç takvimi var. Sakat oyuncularımızın olmaması nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyoruz. İyi yoldayız ancak gol bulamadık. Pozisyonlar ürettik ama bunları değerlendiremedik. Günün sonunda kazanılan 3 puan var. Üst üste kazanılan maçlara baktığımızda iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.



Sakat oyuncuların son durumuyla ilgili de bilgi veren Reis, "Tek tek isim vermeyi tercih etmiyorum. Bu hafta sakatlıktan dönen bir oyuncumuz olmayacak. Onların sağlıklı şekilde dönmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç maçta sıkıntı yaşayabiliriz. Sonrasında oyuncuların dönüş durumlarına bakacağız" dedi.



Poul Onuachu'nun performansını da değerlendiren Reis, golcü oyuncunun şanssız bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kendisi şanssız bir süreç yaşıyor. Eyüpspor'un kalecisini tebrik etmek gerekiyor. Buraya geldiğimden beri kendisiyle ilgili şunu söyleyebilirim; yeni bir durumla karşılaştığınızda bunu sürdürmek kolay değil. Takıma yardımcı olmaya çalışıyor, takım arkadaşları da ona yardımcı olmaya çalışıyor. Böyle süreçler yaşanabiliyor. Bazen çirkin ve basit bir gole ihtiyacı vardır. Bu şanssızlığı kırabilmesi için umarım o golü bulur. Bugün de şansı yanında değildi" şeklinde konuştu.



Galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Reis, elde edilen başarıların takım çalışmasının ürünü olduğunu dile getirerek, "Seriyi devam ettirmek istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Her zaman doğru çalışma anlayışını göstermek zorundasınız. Bu rekorları ve başarıları kazanan sadece ben değilim. Bunda bütün takımın payı var. Bunları tek başıma başarmam mümkün değil. Oyuncularım böyle rekorları kırmayı hak ediyor" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör