Italiano, Konyaspor'un attığı iki gole ilişkin, "Özellikle ilk golün harika olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim daha dikkatli ve konsantre olmamız gerekiyor. Bence problem bu. Aynı zamanda bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum çünkü ön tarafta gayet iyi işler çıkarıyoruz." dedi.

Ocak ayındaki transfer dönemine hayli süre olduğunun altını çizen Italiano, şöyle konuştu:

"Yaklaştıkça neler olacağını düşünürüz. Ama bence Trossard'ın merkezde olduğunda daha enerjik olduğunu söyleyebilirim. Kendisi daha az yoruluyor. Çünkü defansif olarak o sorumlulukları daha az alıyor. Geçen maçta asist yaptı, bugün de gol attı, iyi işler çıkarıyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugünkü maçtan birazcık korktuğumu söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum. Çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Bugün böyle bir maçı kazanmak bence harika ve zor bir işti."

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