İngiltere Premier Lig kulüplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek olmasından çok gururlandığını ancak gönlünün Fenerbahçe'den yana olduğunu söyledi.

Ilıcalı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun çok yakın dostları olduğunu belirterek, "(Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe) Gurur duyacağımız bir maç olacak. Ama sonuçta tabii ki ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Arda başka yerlerden puan alır. İnşallah bizden alamaz.

Ama onun dışında yıllarımızı beraber geçirdiğimiz dostlarımızın böyle dünyanın en önemli organizasyonlarından birinde karşı karşıya gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın başında sahaya çıkması beni çok gururlandırıyor. İkisini de çok severim. Ama kazanan Fenerbahçe olsun." diye konuştu.

"KALBİMİZ FENERBAHÇE İLE"

Maçı statta izleyeceğini aktaran Ilıcalı, "İki ay önce o statta maç yaptık. Çok da güzel bir stat. Anılarımız da var orada. Çeyrek finalde Chelsea ile oynamıştık. O yüzden benim için anlamlı bir stat. Tanıdıklarımız da maçta olacak. Dediğim gibi kalbimiz Fenerbahçe ile sonuna kadar. Ama Arda da inşallah Şampiyonlar Ligi'nde lig etabından çıkar." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR HEYECANLANACAĞIMI SÖYLEDİM"

İki isimle de konuştuğunu dile getiren Ilıcalı, "Hatta şöyle söyleyeyim. İkisini sahada gördüğüm zaman ne kadar heyecanlanacağımı onlara da söyledim. Benim için nasıl bir mutluluk olduğunu, gurur olduğunu... Yıllarımı onları seyretmekle geçirdim. İkisi de yirmi yıla yakın Türk futboluna damga vurdu. Bizi gururlandırdılar. Çok özel iki isim. O yüzden benim için çok anlamlı bir maç. Duygulandım konuşurken bile." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü İngiltere'deki Stamford Bridge Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör