Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında Çorum FK ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip Ramirez ve Mahmic'in golleriyle 2-0 geriye düştü. Nuri Şahin'in öğrencileri 2-0'a rağmen karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Başakşehir'de oyuna sonradan dahil olan Bertuğ Yıldırım Hat-trick yaptı. Ev sahibi ekibin golleri 77. dakikada Shomurodov, 82, 86 ve 90+1. dakikalarda ise Bertuğ Yıldırım kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Kiziridis'in sağ taraftan pasında Karlsbakk'ın, ceza yayı gerisi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



25. dakikada Brnic'in sol taraftan pasında ceza yayı içinde bulunan Shomurodov'un gelişine yaptığı vuruş sonrası top üstten auta gitti.



29. dakikada Çorum FK savunmasında Smolcic'nin kendi ceza sahası içinden uzaklaştırdığı meşin yuvarlak, orta alanda Ramirez'de kaldı. Bu oyuncunun topla birlikte yaptığı koşu sonrası yay içerisinden aşırtma vuruşunda top kaleci Muhammed'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-1



31. dakikada Olsen'in sağ taraftan ortasında Selke'nin uzak direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası kaleci Erhan, meşin yuvarlağı yakın köşede çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör