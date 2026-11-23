Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çorum FK, deplasmanda Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bütün hafta hatta milli arada tamamen Başakşehir takımına çalıştık. Nuri Hoca'nın 3+1 yapıp 6 oyuncuyla bizim stoper ve blok aralarını açıp oraya koşturmak istediğini biliyorduk. Tamamen onu kapatmak üzerine çalıştık. 70 dakikada muvaffak olduk. Bunun akabinde orta yan ortaları geleceğini biliyorduk. Onları da 70 dakika çok iyi savunduk. Shomurodov'un attığı harika bir gol var. Bizim oyuncuyu atak yapıp vurdurmamamız gerekirken Shomurodov'un harika kilidi açtığı ve bizim anlam veremediğimiz bir kırılgan bir maçımız oldu. Akabinde 14 dakikada 4 tane gol yedik ve mağlup olduk. Buraları da öğrenmeliyiz. 2-1'ken baskı altında oyun oynamayı, futbol oynamayı, maçı bitirmeyi, kötü adam olup maçı bitirmeyi öğrenmeliyiz. Burada biraz naifiz. Sarı kart görmüyoruz, faul yapmıyoruz. Ne yazık ki çok üzgünüm bu konuda. Dediğim gibi çok çalıştığım, harika bir 70 dakika geçiren bir maçın sonunda Başakşehir'le aramızda çok büyük bir fark var. Hem oyuncu kalitesi olarak hem bütçe olarak onlar da gereğini bugün yaptılar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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