Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esen Bursaspor, 15. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ev sahibinin gollerini 19. dakikada Kelechi İheanacho ve 22'de Nijeryalı'nın asistinde Soner Aydoğdu kaydetti. 6 maçtır kaybetmeyen Timsahlar puanını 35'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü.
4 hafta üst üste yenilen Yiğidolar ise 13 puanla düşme hattında kaldı. Bursa bir sonraki maçta Van'a konuk olacak. Sivas ise evinde Bodrum'u ağırlayacak. Diğer sonuçlar:
Batman Petrol-Muğlaspor: 2-0, Esenler Erok- Antalyaspor: 2-1, Manisa-Pendik: 2-0.
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Mete Efendioğlu - Editör