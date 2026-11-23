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Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esen Bursaspor, 15. hafta karşılaşmasında sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada4 hafta üst üste yenilen Yiğidolar ise 13 puanla düşme hattında kaldı. Bursa bir sonraki maçta Van'a konuk olacak. Sivas ise evinde Bodrum'u ağırlayacak.Batman Petrol-Muğlaspor: 2-0, Esenler Erok- Antalyaspor: 2-1, Manisa-Pendik: 2-0.