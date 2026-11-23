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'in 12. haftasında Başakşehir
, Çorum FK
'yı konuk ederken ev sahibinde Emin Bayram sakatlık yaşadı. Müsabakanın 16. dakikasında orta alanda Jesus Ramirez ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ dizinden sakatlanan 23 yaşındaki futbolcu, acı içinde yerde kaldı. Oyunun durmasının ardından sağlık ekibi sahaya girerek Emin Bayram'a ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre saha içinde tedavisi gerçekleştirilen genç savunmacı, yapılan kontrollerin ardından oyuna devam edemedi.
Bayram, sedyeyle saha kenarına gelirken yerine Onur Ergün oyuna dahil oldu.
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Ahmet Fettah Akkuş - Editör