Süper Lig'in 12.haftasında öne geçtiği Kocaelispor karşısında beraberliği uzatmada Mason Greenwood'un golüyle kurtaran Fenerbahçe, zirve yürüyüşünde ağır bir yara daha aldı.

12 hafta sonunda lider Galatasaray ile puan farkı 11'e yükselen sarı-lacivertlilerde 5-0'lık Çorum FK baharı kısa sürürken Kocaeli deplasmanında aynı kâbuslar yine hortladı.

TAKIM ADETA DURAKSADI

Skriniar'ın golüyle üstünlüğü bulan Fenerbahçe, 61'den sonra geriye çekilmesinin cezasını ödedi. Bu sürecin ardından Kocaelispor, sarı-lacivertlilerin kalesine tam 5 şut gönderirken 6 dakika içerisinde meyvesini aldı ve Ederson'u iki kez avladı. Rakibine karşılık veremeyen Emre Belözoğlu'nun takımı, adeta duraksadı.

ATAKLAR OLGUNLAŞMADI

Fenerbahçe, kaleye gitmesine rağmen ataklarını olgunlaştıramazken bu zamanda hiç şut atamadı. Ayrıca pres karnesi de yerle bir oldu. Kocaeli'nin 35 pasına karşı çözüm üretemeyen Kanarya'dan yalnızca 1 savunma aksiyonu geldi, 65'te Levent Mercan yaptığı faulle rakip atağı kesti. F.Bahçe'nin 61'den sonraki ilk şutu 81'de Vedat'tan gelse de kaleyi bulmadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör