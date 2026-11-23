Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcular, 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, yarın İngiltere'ye gidip son antrenmanını maçın oynanacağı Stamford Bridge Stadı'nda yapacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör