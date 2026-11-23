Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.

SONRAKİ 2 MAÇTA 6 PUAN

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.

Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.

Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.

Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

RAMS PARK'A KAVUŞACAK

Galatasaray, yarın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a dönecek.

RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.

SERİYİ EGALE ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.

SON 7 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

EN GOLCÜ BATRAKOV

Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu.

Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör