Kulübün açıklamasına göre 22 Kasım Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunda tek aday olarak başkanlığa seçilen Ali Osman Avşar başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Ali Osman Avşar: Başkan

Mehmet Doğru: Altyapıdan Sorumlu Başkan Vekili

Haluk Kara: İkinci Başkan

Abdurrahim Gedik: Başkan Yardımcısı

Ömer Çebitürk: Kamu Kurumlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Mustafa Gülmez: Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahmet Turgut: Sponsorluklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Ahmet Orkun Taştan: Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Alper Talas: TFF İle İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan

Murat Kahramaner: Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Çınar Yıldırım: Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul Beray Ardıç: Basın Sözcüsü

Erhan Burak Aydın: Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Feridun Kurt: Genel Sekreter

Habip Aktaş: Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Onur: Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan

Kadir Özgür Keskin: Futbol Şube Sorumlusu

Metin Soner: Altyapıdan ve Sportif AŞ'den Sorumlu Asbaşkan

Murat Aras: Sayman

Nimet Demir: Kamu Kurumlarıyla İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan

Ömer Faruk Alimoğulları: Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Asbaşkan

Serkan Gökmen: Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Asbaşkan

Tayfun Bağlan: Taraftar İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Arslan: Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga Turgut: Yerel Yönetimlerle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör