Göztepe, Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla çıkışa geçti.

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, özellikle deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

DIŞ SAHADA 7 MAÇTA 4 GALİBİYET

Bu sezon dış sahada 7 maça çıkan İzmir ekibi, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Göztepe, böylece deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımdan biri konumuna yükseldi.

Sarı-kırmızılıları, Çaykur Rizespor takip ediyor. Deplasmanda bir maç eksiği bulunan Kasımpaşa 13 puanla, iki maç eksiği olan Galatasaray ise 12 puanla bu iki takımın arkasında yer alıyor.

DEPLASMANLARDA GOL SAYISI YÜKSEK

Göztepe, deplasmanda aldığı başarılı sonuçların yanı sıra golcü kimliğiyle de dikkat çekiyor. Dış sahada oynadığı 7 maçta 16 kez rakip fileleri havalandıran İzmir ekibi, bu alanda ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıları, deplasmanda attığı 15 golle Çorum FK izliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör