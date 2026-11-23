Premier Lig'e üst üste iki galibiyetle başlayan Hull City sonrasındaki 8 maçtan 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle ayrılmıştı. Acun Ilıcalı'nın takımı dün de Brighton karşısında 3 puan özlemini McBurnie'nin 90+2 ve 90+5'te attığı gollerle bitirdi.
Hull, puanını 14'e çıkartıp averajla 11. sırada yer aldı. Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 80'de oyuna girdi. Takım arkadaşı Costinha 89'da kırmızı gördü. Başkan Ilıcalı, karşılaşmayı yönetiminde de yer aldığı F.Bahçe eski başkanı Ali Koç'la birlikte tribünden takip etti.
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Mete Efendioğlu - Editör