Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul ekibi 28. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltısıyla öne geçti.
45+4'te bu kez Akdeniz temsilcisi penaltı kazandı. Atışı kullanan Florent Hadergjonaj skoru eşitlik getirdi: 1-1.
Son dakikalarda büyük heyecan yaşandı. 90+2'de sahneye çıkan Adrian Benedyczak, Kasımpaşa'yı galibiyete taşıdı. Alanya 3 puan hasretini 6 maça çıkarırken 12 puanda kaldı. Lacivertbeyazlılar son 5 maçta 4. galibiyetini elde ederek puanını 23'e yükseltti.
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Mete Efendioğlu - Editör