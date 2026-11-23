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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada İstanbul ekibi45+4'te bu kez Akdeniz temsilcisi penaltı kazandı.Son dakikalarda büyük heyecan yaşandı. 90+2'de sahneye çıkan Adrian Benedyczak, Kasımpaşa'yı galibiyete taşıdı.