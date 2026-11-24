Oyun planına dair Arda Turan, "Futbol artık bütün planları sahada uygulama planına dönüştü. Sadece geride verip önde kalamazsınız. 90 dakika boyunca her şeye hazır olmamız lazım. O an ne gerektiriyorsa onu oynayacağız" sözlerini dile getirdi.

Kolay bir maç olmayacağının altını çizen Arda Turan, "Kendi sahamızdayız. Agresifliğimizi ve gençliğimizi göstermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak" açıklamasını yaptı.

"Emre Belözoğlu ile maçı konuştunuz mu" sorusuna Arda Turan, "Basın toplantısına gelmeden önce maçla ilgili konuştuk. Şunu konuşuyoruz; maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Futbol tarihinde birlikte çok ilki başardık. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. Yaptığımız şeyleri insanlara göstermek, 'abi' dediğim, 'kardeşim' dediğim bir insana karşı oynamak... Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz" cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya gelecek olmasına dair Arda Turan, "2026 yılında nasıl oluyor da iki Türk teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geliyor? Bunu bir düşünmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, olaylar ve sonuçlar geride kaldığında bu maçı iyi hatırlamaya çalışacağım" dedi.

Arda Turan şu şekilde sözlerini sürdürdü: "Yarın mutlaka kazanmak istiyoruz. Ancak yarın kötü bir sonuç alsak bile oyuncularımla birlikte dünyadaki her takıma karşı oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında en üst seviyede mücadele edebilecek bir Shakhtar Donetsk bırakmak. Kazanırsak bizim için büyük bir mutluluk olur ama kaybedersek hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde 3 maç daha var ve üçünü de kazanabiliriz."

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