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ÇORUM karşısında 68'de oyuna girip hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, "Bu kariyerimin ilk hat-trick'i. Sezonun başından beri gol, skor katkısı yapamamıştım. Bugün o patlamayı içimden attım. Üç gollü oldu, biraz fazla oldu'' dedi. Ayrıca 24 yaşındaki santrfor, aslan ihbarını ilk yapanın kendisi olduğunu söyledi. "Bizim evde çalışan bir hanımefendi aslan gördüğünü söyledi. Jandarmalarla konuştum. 'Aslan bizim evin etrafındaymış' dedim. O video da bizim evin kaydı'' ifadelerini kullandı.