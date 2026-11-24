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TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında müthiş bir geri dönüşe imza attı.Konuk ekip 29. dakikada Ramirez ve 68'de Mahmic ile iki farklı üstünlüğü yakaladı. Yoğun baskısını artıran Başakşehir'de Shomurodov 77'de fitili ateşlerkentakımını 3 puana ulaştırdı.Çorum FK ise 16 puanda kaldı.