TRENDYOL Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, sahasında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Turuncu-lacivertliler, Çorum FK'yı 2-0 geriden gelip 4-2 mağlup etti.
Konuk ekip 29. dakikada Ramirez ve 68'de Mahmic ile iki farklı üstünlüğü yakaladı. Yoğun baskısını artıran Başakşehir'de Shomurodov 77'de fitili ateşlerken 68'de oyuna giren Bertuğ Yıldırım 82, 86 ve 90+1'de hattrick yaparak
takımını 3 puana ulaştırdı. İstanbul ekibi üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve 20 puana yükseldi.
Çorum FK ise 16 puanda kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör