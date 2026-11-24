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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Dinamo Stadyumu'nda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jacob Karlsen olacak.Müsabakanın VAR koltuğunda Jakob Kehlet oturacak. AVAR'da ise Sandi Putros bulunacak.