G.SARAY 6 PUANDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 6 puan toplama başarısı gösterdi.

İngiltere temsilcisi Aston Villa ise şu ana kadar 9 puanı hanesine yazdırdı.

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