Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Zorlu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.
Kritik müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev alacak.
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki heyecan dolu maç saat 20.45'te başlayacak.
Kritik müsabaka TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül.
Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Harwood-Bellis, Pau Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, McGinn, Alysson, Manzambi, Jackson.
G.SARAY 6 PUANDA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 6 puan toplama başarısı gösterdi.
İngiltere temsilcisi Aston Villa ise şu ana kadar 9 puanı hanesine yazdırdı.