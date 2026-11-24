Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıklayarak şampiyonluğu Fas'tan alarak Senegal 'e verdi. Böylece Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) iki ay önce aldığı ve kupayı Fas'a veren hükmen mağlubiyet kararı geçersiz hale geldi.

Senegal, 18 Ocak 2026'da oynanan Afrika Kupası finalinin son anlarında Fas, penaltı kazanmış, penaltı kararının ardından Senegalli oyuncularda sahadan çekilmişti. Karşılaşmaya verilen aranın sonrasında Senegalli futbolcular sahaya geri gelmiş, Fas 90+24'üncü dakikada Brahim Diaz ile penaltı atışından faydalanamamıştı. Uzatma devrelerinde 94'üncü dakikada Senegal, Pape Gueye'nin golüyle öne geçmiş ve karşılaşmadan bu 1-0'lık skorla galip ayrılarak şampiyon olmuştu.