UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, düzenlenen basın toplantısında soruları cevpaladı.

Emre Belözoğlu şu sözleri dile getirdi:

"Fenerbahçe'de teknik direktör olarak maça çıkmak nasip oldu, kendimi şanslı hissediyorum. Allah'a şükürler olsun.

Üstümüzde sorumluluk var, beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 hocasıyla aynı oyunu oynamaya çalışan bir takım var. Şimdi ise karşıda kardeşim gibi gördüğüm biri var. Biz de iyi hazırlandık.

Elimizde güçlü ve kaliteli oyunlar var. Bunu takım oyununa çevirmeyi Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiler. Burada hedef ilk 24'e kalmak, inşallah bunu başaracağız.

Camianın beklentisi yüksek. Oyunculara karşı bazen kırgınlık ve kızgınlık olabiliyor. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Camianın desteğini güçlü bir şekilde hissetmeleri gerekiyor. Herkes onlara Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiğini söylüyor. Ben de onları bir maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum.

Arabanın hızlanması için sadece benzine ihtiyaç yok. İyi bir şoföre ihtiyaç var, birçok parçaya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin güçlenmesi için birçok parçanın beraber hareket etmesi lazım.

Geldiğimizden beri onlara güvendiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde skorların da yardımıyla doğru oyunu oynamaya çalışacağız.

Arda mütevazilik göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor. Bendeki yeri her zaman ayrı. Aynı takımda oynadık, Milli Takım başarısı için çalıştık. İkimiz için de Türk futbolu için de büyük tecrübe olacak. İlk defa iki Türk teknik adam bu arenada karşı karşıya gelecek. O Shakhtar için, ben de her zaman olduğu gibi Fenerbahçe için elimden geleni vermeye çalışacağım. Dostlarımızla sahada karşı karşıya geliyoruz. Fenerbahçe için karşımızda kim olursa olsun elimizden geleni yapmaya çalıştık. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı bir gece olur. Maç ne olursa olsun, Arda ile sarılıp ayrılacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör