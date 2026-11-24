Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, maç için bugün Londra'ya geldi. Kafileyi taşıyan uçak, TSİ 16.00'da Londra Gatewick Havalimanı'na iniş yaptı. Kafile daha sonra kamp yapacağı otele geldi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolculardan Ngolo Kante, TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Ardından 21.30'da yapılacak antrenmanla Shakhtar Donetsk maçının hazırlıkları tamamlanacak.

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk karşılaşması kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör