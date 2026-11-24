UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği 22 kişilik kafilede şu isimler yer aldı:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör