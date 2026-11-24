Galatasaray, son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2), Almanya'nın Stuttgart (2-0) ve İngiltere'nin Aston Villa (1-0) ekiplerini yenmeyi başardı.

Galatasaray, Aston Villa'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol yemedi.

Organizasyonun dördüncü haftasında Stuttgart'a gol izni vermeyen sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşısında da gol yemedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 iç saha maçının 10'unda mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 22 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında sadece 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United'a karşı 2-0 kazanılan maçla başlayan süreçte İngiltere ekiplerini konuk ettiği 11 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 5 kez mağlup etti.

Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle ligde 9 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Deniz Gül, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Galatasaray ile 3 kez ligde forma giyen Deniz Gül, bu organizasyondaki ilk golünü Aston Villa'ya karşı kaydetti.

Milli futbolcu attığı gol sonrası bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77. dakikasında rakip fileleri havalandırdığı anda Aston Villalı oyuncu Nicolas Jackson'ın yüzüne tekme atması sonucu burnu kanayan Deniz Gül, bir süre kenarda tedavi gördü.

Deniz Gül, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından burnundaki bandajla oyuna geri döndü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 44 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın yaptığı 44 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Takımlar, toplamda 158 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Galatasaray, gol sesinin duyulduğu 44 maçlık süreçte 77 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaraylı oyuncuların karşılaşmada gördüğü iki sarı kart, iki takım arasında çıkan gerginliklerden dolayı oldu.

Aston Villalı futbolcuların sert faullerinde sinirleri gerilen Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün sarı kart gördü.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör