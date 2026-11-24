Futbolcuya ilk müdahalenin saha içinde gerçekleştirildiğini belirten İnce, Deniz'in burnunda kırık şüphesi bulunduğunu ve operasyon geçireceğini ifade etti.



Yener İnce, karşılaşmada sakatlık yaşayan Mario Lemina ve Lucas Torreira'nın ise durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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