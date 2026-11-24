Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma tespit edildiği aktarıldı.

Inter'den yapılan açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu, bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan kontrollerde sağ uyluk fleksör kaslarında zorlanma tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

Sky Italia'nın haberine göre; Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

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