UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Shakhtar Donetsk'te Lasina Traore düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna temsilcisinde forma giyen forvet oyuncusu Lassina Traore, çok fazla Premier Lig tecrübesi olan futbolculara karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine, "Kariyerlerine saygı duyuyoruz, daha önce başardıkları her şeye saygı duyuyoruz ama yarınki maç Şampiyonlar Ligi maçı, Premier Lig değil. Ve evet, dediğim gibi saygı duyuyoruz ve hazırız. Maçı oynamaya ve her şeyimizi vermeye hazırlanıyoruz. Bizim de Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa kupalarında tecrübeli oyuncularımız var." diye konuştu.

25 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyük bir ayrıcalık. Güzel bir kulübü, güzel bir ülkeyi temsil ediyoruz. Bunun farkındayız ve insanlara keyif verme, onlara biraz sevinç yaşatma ve ayrıca bizimle gurur duymalarını sağlama sorumluluğumuz olduğunu kabul ediyoruz. Bu bizim işimiz, bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör