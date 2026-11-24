Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı. San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda Ay-Yıldızlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Şeyhmus Erdinç'in içeriye çevirdiği topun Brezilya savunmasına çarparak ağlarla buluşmasıyla öne geçti. 17 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu'nun 30. ve 38. dakikalarda attığı gollerle de fark açıldı. Kupayı 2018'de ikinci tamamlayan Türkiye, İstanbul'daki 2022 Dünya Kupası'nda ise şampiyonluğa ulaşmıştı. 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ise Fas'ı 1-0 mağlup eden Gana ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör