UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de N'Golo Kante açıklamalarda bulundu.

N'Golo Kante şu sözleri dile getirdi:

"Fenerbahçe her zaman kazanmak isteyen bir kulüp. DNA'sında bu yatıyor...

Londra'da bu kadar taraftar olacağını açıkçası bilmiyordum. Ancak büyük bir güç olacak bizim için.. Chelsea ve Stamford Bridge, benim için çok özel ancak şimdi maça odaklanmış durumdayız.

Burada olmak özel bir duygu ama bu şu an ikinci sırada... Şu an kazanmak ve tur atlamak önemli. Maçtan sonra yeni bir anı olacağını umuyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör