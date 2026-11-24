



İç saha maçlarını çok farklı atmosferde oynadıklarını vurgulayan Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:



"Sadece İngiliz takımlarına karşı değil birçok takıma karşı öyle oynadık. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde, ondan önceki sene Avrupa Ligi'nde çok iyi oynadığımız maçlar oldu. İç saha performansımız farklı oluyor. Bu sene Lille deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Şimdi 2 deplasman, 1 iç saha maçımız var. İç sahada oynadığımız oyunu dış sahada da oynayıp, kazanmak istiyoruz. Premier Lig, dünyanın en iyi ligi. Dünyanın en iyi liginin takımlarına karşı Galatasaray olarak bir şeyler yapabilmemiz hem benim için hem oyuncular hem de Türk futbolu için değerli. Galatasaray'ın birçok hikayesi var. Futbolcu olarak da birçok hikayeye imza attık. Teknik direktör olarak da böyle bir hikayenin içinde olmak beni mutlu ediyor."

Hakem hatalarının Türkiye'de de, Avrupa maçlarında da olduğunu ifade eden Buruk, "En çok herkesin kafasını karıştıran VAR geldikten sonra hataların devam etmesi. Hatalar her yerde olabiliyor. Kim gelirse en iyisini yapmaya çalıyor. Alman dördüncü hakem yanımızda bize 'Durun, elini kaldırma, elini indir, sen içeri gir' dedi, çok sert bir hakemdi. Zaman zaman güldük, zaman zaman oyun içerisinde tepkiler verdik ama futbol içerisinde her şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'de de bunu yaşıyoruz, Avrupa'da da yaşayabiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör