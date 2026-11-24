Eren Elmalı, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Lille, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da aynı şekilde oynamıştı.

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.

Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.