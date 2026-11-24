Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Zorlu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı. Daniel Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlendi.
Kritik müsabakada VAR'da Sören Storks, AVAR'da ise Johann Pfeifer görev aldı.
Galatasaray, Aston Villa karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde art arda 3. galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi arenasında puanını 9'a yükseltti.
İngiltere temsilcisi Aston Villa ise aldığı bu mağlubiyetle 9 puanda kaldı.
Galatasaray - Aston Villa: 1-0
Gol: 77' Deniz Gül
MAÇTAN DAKİKALAR
62. dakikada maçtaki ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Rakip ceza sahası içi ve çevresinde iyi paslaşan sarı-kırmızılılarda top ceza yayının sağındaki Yunus Akgün'e geldi. Yıldız futbolcunun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Singo'nun kafayla vurduğu topu savunma önledi. Altıpas içinde Jackson'ın göğsünden sekerek yükselen meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Gül, sakatlanma pahasına kafayla vurduğu topu filelere gönderdi: 1-0
Mücadele Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz.
Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Mings, Lindelöf, Maatsen, Joao Gomes, Kamara, Manzambi, McGinn, Alysson, Nicolas Jackson.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.
Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.
Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi.
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi.
Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, karşılaşmaya sol kanatta hücuma dönük başladı.
Sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yararlanamayan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, asıl pozisyonu sol bek olan Eren Elmalı'ya Aston Villa karşısında önde görev verdi.
Eren Elmalı, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Lille, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında da aynı şekilde oynamıştı.
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı.
Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Aston Villa'nın santrforu Tammy Abraham, 416 gün sonra RAMS Park'a geldi.
Son olarak 4 Ekim 2025 tarihinde bu statta Beşiktaş formasıyla lig maçına çıkan Abraham, karşılaşmanın 12. dakikasında sarı-kırmızılı takımın filelerini havalandırmıştı.
İngiliz oyuncu, Galatasaray karşısında maça yedek olarak başladı.
Galatasaraylı taraftarlar, açtıkları pankartlarla ve yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek oldu.
Taraftarlar, karşılaşmada "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" yazılı pankartlar açtı.
Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, 17 gün aranın ardından stadı RAMS Park'ta maça çıktı.
Son olarak Süper Lig'de 7 Kasım'daki Amed Sportif Faaliyetler maçını RAMS Park'ta oynayan Galatasaray, stattaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle ligin 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.
Galatasaray, Aston Villa maçıyla 17 gün sonra stadına kavuştu.