UEFA Şampiyonlar Ligi
'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa
deplasmanda Galatasaray
'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery
açıklamalarda bulundu.
Galatasaray gibi zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını söyleyen Emery, "İki yıl önce de bir maç yapmıştık ve kaybetmiştik. Diğer maçlarla karşılaştırdığımızda bugün zordu. Çünkü taraftarları çok fazla destek oldu, sahada onlara yardımcı oldu. Maç zordu çünkü devamlı yoğun bir şekilde baskı yapıyorlardı. İlk yarıda fantastik bir iş çıkardık. Çünkü onları durduk. Top daha çok bizdeydi, geçişlerine engel olabilirdik ama bu yeterli olmadı. Bizde hücum eksikti. Birkaç pozisyon oldu ama pozisyon bulamadık. İkinci yarı aynısını yapmaya çalıştık. Bu sefer daha az domine ettik. Onlar daha fazla baskı yaptılar. İlk yarıdaki gibi durduramadık. Bir aksiyonda golü attılar. İkinci yarıda dört kornerleri vardı, birinde golü buldular. Bugün pek çok şey pozitifti. Şimdi geliştirmemiz gereken şeyler var. Bu seviyede rekabet etmek istiyorsak nasıl yapabileceğimizi biliyoruz. Bugün kaybetmek ilk 8 için şansımızı azalttı. Oynayacağımız maçlarda kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Daha çok puana ihtiyacımız var. Hala pozitifim. Bu yarışmada böyle zorlu maçlar olacak. Evimizde de maçlar olacak. İlk 8 için favori durumumuzu kaybettik. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Onların golünden sonra tekrar oynamak zordu. Zaman geçirdiler, hakem de izin verdi. Hakem maçın sonuna 5 dakika ekledi. Hakem bize karşı adil değildi. Suçlamıyorum, bunu da söylemem lazım" şeklinde konuştu.
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Hakan Kurt - Editör