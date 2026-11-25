Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı ekip, koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.
Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Diyarbakır temsilcisi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.