UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Arda Turan, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun" dedi.
Genç oyunculardan kurulu bir ekip olduklarını belirten Arda Turan, "Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz" sözlerini dile getirdi.
Maçtaki performanslarını değerlendiren Arda Turan, "İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Mağlubiyet sonrası hisleri ile ilgili Arda Turan, "Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız" açıklamasını yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde öğrenmeleri gereken şeyler olduğunu belirten Arda Turan, "Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz" dedi.
Arda Turan son olarak, "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum" sözlerini dile getirdi.