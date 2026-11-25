Mağlubiyet sonrası hisleri ile ilgili Arda Turan, "Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde öğrenmeleri gereken şeyler olduğunu belirten Arda Turan, "Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz" dedi.

Arda Turan son olarak, "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum" sözlerini dile getirdi.

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