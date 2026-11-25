Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva maçının hazırlıklarını tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
AGBADOU ANTRENMANA KATILMADI
Siyah-beyazlı ekipte, dizinde ödem tespit edilen Emmanuel Agbadou, antrenmana katılmadı. Agbadou'nun yarınki maç için Gürcistan'a götürülmeme ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenildi.