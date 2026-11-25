Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4-2 yenerek zirve yarışına devam etti. Siyah-beyazlılarda şimdi tüm odak, G.Saray derbisi öncesi Avrupa Ligi'nde yarın karşı karşıya gelecekleri Hapoel Beer-Sheva sınavında.

Kartal, şu ana dek oynadığı 4 karşılaşmadan 7 puan çıkardı ve 8. sırada bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularına ilk hedefi Kupa 2'de ilk 8 olarak çizdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, hem gücünü ortaya koymak hem de şubatta play-off nedeniyle oynanması gereken fazladan iki maç yükünden kurtulmak istiyor.

EN FAZLA ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ

Deneyimli hocanın asıl hedefi ise bundan daha ilerisi. Kulüp tarihinde Avrupa'da şu ana kadar elde edilen en iyi derece çeyrek final (1986-1987-Şampiyon Kulüpler Kupası, 2002-2003 UEFA Ku pası ve 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi). Italiano, 8 yıldır gruplardan ötesini göremeyen takımını öncelikle bir üst tura çıkarmak istiyor.

En büyük amacı ise kulübün tarihine geçecek bir turnuva yaşamak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör