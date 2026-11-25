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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. İtalyan ekibi İnter'in açıklamasında, 32 yaşındaki orta sahanınHakan, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ve B.Dortmund, Serie A'da Genoa, Frosinone, Torino ve Lecce ile İtalya Kupası'nda Genoa maçlarını kaçıracak. Tecrübeli yıldızın 22 Aralık Salı günü Lazio ile oynanacak İtalya Süper Kupa finaline yetişmesi hedefleniyor.