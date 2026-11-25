F.BAHÇE 5 PUANDA

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 5 puanı hanesine yazdırdı.

Shakhtar Donetsk ise şu ana kadar 4 puan toplama başarısı gösterdi.

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