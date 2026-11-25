Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma Stamford Bridge'de oynanacak.
Kritik müsabakada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring üstlenecek.
Zorlu karşılaşmada VAR'da Stuart Attwell, AVAR'da ise Darren England görev alacak.
Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.
Kritik müsabaka TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Zorlu mücadelenin canlı anlatımını anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.
F.BAHÇE 5 PUANDA
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada 5 puanı hanesine yazdırdı.
Shakhtar Donetsk ise şu ana kadar 4 puan toplama başarısı gösterdi.