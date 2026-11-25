Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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CAS, Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu ilan etti. Senegal, ocak ayında oynanan finalde Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon olmuştu. Ancak maçın son dakikalarında Fas lehine verilen penaltıya tepki gösteren Senegalli futbolcular, sahayı 14 dakika terk etmiş, Afrika Futbol Konfederasyonu, iki ay sonra Senegal'i hükmen mağlup sayarak kupayı Fas'a vermişti.Böylece Senegal, finalde sahada elde ettiği 1-0'lık galibiyetle 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden kazandı.