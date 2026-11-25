Çorum FK
, Trendyol Süper Lig
'in 13. haftasında oynanacağı Kocaelispor
karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, spor salonunda aktivasyon çalışması yaptı. Ardından sahaya geçen kırmızı-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle programını sürdürdü. Sahadaki ısınma bölümünün ardından 5'e 2 rondo uygulaması yapan kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor müsabakasına yönelik hazırlıklarını topla yapılan çalışmalarla devam ettirdi.
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Hakan Kurt - Editör