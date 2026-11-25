CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor maçının oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gisdol, yarınki karşılaşmada favorinin Trabzonspor olduğunu, puan almaları için 90 dakika boyunca iyi oynamaları gerektiğini belirtti.

"REIS İLE GÖRÜŞECEĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Gisdol, Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'ı çok iyi tanıdığını dile getirerek, "Samsun'dan ayrıldığımda bana kendisini sordular. Ben de Thomas Reis ile anlaşmalarını tavsiye ettim. Çünkü kendisi de aynı tarzı takip ediyor, dolayısıyla takımı aynı şekilde geliştirmek istiyor. Teknik direktör olarak biz dostuz. Yarın Thomas Reis ile görüşeceğimiz için mutluyum. Ama oyun başladığında dostluk bitmiş oluyor ve oyun bittiğinde dostluk tekrar devam ediyor. Çok ilginç bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü her iki teknik direktörün tarzları ve stilleri birbirine benziyor. Ben Sofyalı olsaydım yarın kesinlikle stada gelirdim." dedi.

SALAH SÖZLERİ

Bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a önlem alıp almayacakları şeklindeki bir soru üzerine Gisdol, şunları kaydetti:

"Avrupa kupalarına hazırlanırken en iyi takımlarla, Monaco, Panathinaikos, Trabzonspor ile karşı karşıya gelmeye hazır olmanız gerekiyor. Onlar çok yüksek düzeyde futbol oynuyor. Yaz mevsiminde transfere çok büyük yatırımlar yapıldı. Muhammed Salah'ı çektiler. Herkes bunu biliyor. Ama tek bir forvet oyuncusu, defans oyuncusu ile soruna çözüm getirmek mümkün değil. Birçok çözüm gerekiyor. Biz Salah gibi futbolcularla karşı karşıya gelmeye hazırız ve öğrenmeye devam ediyoruz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör