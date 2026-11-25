UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Emre Belözoğlu, "Şampiyonlar Ligi hedefini net hissettirdiğimiz bir maç oldu. Oyunun başından sonuna kadar iyiydiler. Tüm taraftarımızı, oyuncularımız tebrik etmekten öte bir şey yok" dedi.

Arda Turan'la ilgili konuşan Emre Belözoğlu, "Arda Turan kardeşim diye söylemiyorum çok iyi bir teknik adam, savaşın gölgesinde zor bir mücadele veriyor. İyi bir rakibe karşı net bir planla önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularıma, ekibime teşekkür ediyorum. Yolumuza devam etmeliyiz. Fenerbahçe her kulvarda bunu yapmalı. Fenerbahçe'nin buralarda olması yakışıyor. İnşallah bunu devam ettireceğiz" sözlerini dile getirdi.