UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muriqi'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.

Stamford Bridge'de oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Vedat Muriqi'le öne geçse de VAR uyarısıyla gol iptal edildi. Fenerbahçe, 41. dakikada ise Oğuz Aydın'la net pozisyondan yararlanamadı. Milli futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere tokatladı.

İkinci yarıda özellikle sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağdan rakip ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'den dönen topu Muriqi yakın mesafeden filelerle buluşturdu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesiyle tarihte ilk kez 2 Türk teknik adam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Fenerbahçe'nin başında ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Atletico Madrid'de takım arkadaşı olduğu Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e karşı galibiyet yaşadı.

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim olan Emre Belözoğlu, bu kulvardaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi, Shakhtar Donetsk karşısında 56. dakikada sarı-lacivertlileri öne geçiren isim olurken, üst üste 2. maçında fileleri havalandırdı.

İç sahada oynanan Liverpool müsabakasında Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Muriqi, Shakhtar Donetsk karşısındaki etkili oyununu golle süsledi.

Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde deplasmandaki Olimpik Lyon maçında da gol sevinci yaşayan Muriqi, Avrupa maçlarındaki gol sayısını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante 3 yıl, Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ise 2 yıl aradan sonra Stamford Bridge'de maça çıktı.

Daha önce İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen her iki futbolcu, bu kez Fenerbahçe formasıyla Londra'daki stadyumda boy gösterdi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

İlk maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Shakhtar, ikinci karşılaşmasında ise Yunanistan'ın AEK takımını Londra'da 3-1 mağlup etti.

Lig aşamasındaki üçüncü maçında Inter'e deplasmanda 1-0, bir sonraki mücadelesinde ise İngiltere'de Sporting Lizbon'a 1-0 yenilen Ukrayna ekibi, Fenerbahçe karşısında da sahadan puansız ayrılarak üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi için Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinden İngiltere'ye gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.

36 bin 77 kişinin izlediği mücadelede 25 binin üzerinde Fenerbahçe taraftarı, Stamford Bridge'de Kadıköy atmosferi oluşturdu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör