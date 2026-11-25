UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar adına tek golü bulan Deniz Gül, gol pozisyonu anında burnuna darbe almıştı.

Nicolas Jackson'ın müdahalesi sonucu burnuna darbe alan Deniz Gül, bugün ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, plastik cerrahi ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir." denildi.

Açıklamanın sonunda, Deniz Gül'ün durumunun sağlık ekibi tarafından günlük olarak takip edileceği ifade edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör