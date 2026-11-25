Shakhtar
Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan
, kendisi için duygusal bir maç oynanacağını söyledi. "Abi dediğim insanın, kardeşim dediği insana karşı oynayacağı bir maç olacak. İki taraf da gladyatör gibi olacak. Birbirimizi yenmek için her şeyi ortaya koymaya çalışacağız"
ifadelerini kullanan 39 yaşındaki hoca şöyle devam etti: "Emre Belözoğlu'nun büyüklüğü ile Fenerbahçe'nin büyüklüğü birbirine çok yakışıyor. Çok tecrübeli ve önemli bir takıma karşı oynayacağız. 2026 yılında nasıl oluyor da iki Türk teknik direktör Şampiyonlar Ligi
'nde karşı karşıya geliyor? Bunu bir düşünmeliyiz. Maç bittikten sonra değil belki ama gece yatarken mutlu olacağım."
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Mete Efendioğlu - Editör