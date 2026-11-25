Süper Lig'de pazartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, bu sezon sahasında sadece 1 maç kazanabildi.

Deplasmanlarda rakiplerinin adeta kabusu olan Göz-Göz, evinde ise aynı başarılı performansı sergileyemedi.

Dış sahada 7 maça çıkıp 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 14 puan toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Evinde Gençlerbirliği'ne 1-0, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 ve İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybeden İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalıp Çorum FK'yı 2-0 yendi.

TEK EKSİK VAR

Zorlu Trabzonspor maçını kazanıp iç saha istatistiklerini düzeltmeyi hedefleyen Göztepe'de Erzurumspor FK maçında sakatlanan Brezilyalı forvet Andre Henrique dışında eksik bulunmuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör