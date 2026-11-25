UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara parantez açarak sözlerine başlayan İsmail Yüksek, "Bugün stadyumda 30 bine yakın Fenerbahçeli taraftar vardı. Kolay değil, gerçekten. Dünyanın başka bir kulübünde böyle bir şey olmaz. İnanılmaz destek verdiler. Muhteşemlerdi. İnanılmaz güç verdiler. Galibiyeti onlara armağan ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu belirten İsmail Yüksek, "Takım ilk dakikadan son dakikaya kadar taraftarımız gibi mükemmel mücadele verdik. Galibiyeti baştan sona hak ettik. Maçı daha önce koparabilirdik. Çok iyi bir takım Shakhtar, mükemmel bir takım. Kolay olmayacağını bilmiyorduk. Böyle bir galibiyeti istiyorduk. Fenerbahçe çok büyük, her zaman böyle galibiyetler hedefler. Bu galibiyet inşallah bizi çok daha iyi yerlere getirir" ifadelerini kullandı.

Bireysel performansına dair soruya İsmail Yüksek, "Kendimle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hocalarımın yorumları daha önemli. Ben ve takım arkadaşlarım, elimizden gelen mücadeleyi verdik. Galibiyette birazcık payım olduysa ne mutlu. Üzerimde Fenerbahçe forması var. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Oynamadığım zaman destek vermeye çalışıyorum. Her zaman böyle oldu, bundan sonra da böyle oldu" cevabını verdi.

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