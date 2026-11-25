FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda yarın Türkiye'yi ağırlayacak İtalya'da başantrenör Luca Banchi, çok zorlu ve büyük mücadele gerektiren bir maça çıkacaklarını söyledi.

Luca Banchi ile İtalya Erkek Basketbol Milli Takımlar Koordinatörü Luigi Datome, maçın oynanacağı PalaEur'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından soruları yanıtladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde çok iyi bir performans sergilediğini belirten Banchi, "Yarın çok zor bir maç olacak. Sonuçlar, çok iyi bir takım kimyası yakalamış bir ekiple karşılaşacağımızı gösteriyor. Etkileyici bir turnuva geçiriyorlar. Avrupa'da henüz yenilgi yaşamayan tek takım. Türkiye, her yönüyle eksiksiz, güçlü bir kadroya ve sağlam bir mantaliteye sahip. Son 3 yıldır sürekli üst düzey basketbol oynuyorlar. Bu nedenle bizim için çok zorlu ve büyük mücadele gerektiren bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

İtalya Erkek Basketbol Milli Takımlar Koordinatörü Luigi Datome, çok güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ancak oyunculara güvendiğini kaydetti.

Milli takımlar düzeyinde pencere maçlarına hazırlanmanın zorluğunun altını çizen Datome, "Hazırlık için fazla zamanımız yok. Oyuncular, EuroLeague maçlarının ardından geliyor. Bu nedenle önceki maçlarda yaptıklarımızın üzerine koyarak ilerlememiz gerekiyor. Grubun lideri olan, Avrupa basketbolunun güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. Son dönemde çok iyi basketbol oynuyorlar. Dünya Kupası elemelerindeki diğer tüm maçlar gibi çok zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak oyuncularımız sahaya her çıktıklarında büyük bir karakter ortaya koyuyor. Formamıza ve hedeflerimize gerçekten önem veriyorlar. Her zaman olduğu gibi takımıma güveniyorum. İyi mücadele edeceğimizden eminim." diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör